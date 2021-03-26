Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 27 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«27 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 27 марта ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«27 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днем 27 марта ожидается гололед», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«27 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске днем 27 марта ожидается гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«27 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 27 марта ожидается гололед», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.