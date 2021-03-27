«Британский» и «южноафриканский» штаммы назвали в числе причин роста заражений КВИ в Алматы

Алматы. 27 марта. КазТАГ – «Британский» и «южноафриканский» штаммы назвали в числе причин роста заражений й коронавирусной инфекцией (КВИ) в Алматы, сообщает официальный Telegram-канал StopCov ALMATY.

«За прошедшие сутки в Алматы выявлены 450 заболевших. Всего с 1 января по 26 марта зарегистрировано 13 236 случаев КВИ. При этом за весь 2020 год был 18 521 случай заражения. Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, высокие темпы роста заражения населения также обусловлены циркуляцией в городе британского и южноафриканского штаммов коронавируса», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Среди возрастных групп за три недели марта наиболее поражены граждане: 20-39 лет – 38%, 40-59 лет – 27%, старше 60 лет – 20%.

«Вероятные места заражения за 3 недели марта месяца: при посещении общественных мест – 42%; при поездках в общественном транспорте – 18%; семейные мероприятия – 2%. Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе, акимат Алматы призывает усилить профилактику КВИ», — сказано в сообщении.