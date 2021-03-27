Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Свыше Т38 млрд зарезервировали в Казахстане на случай паводков, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2021 год акиматами регионов предусмотрено Т38,1 млрд (Т26,6 млрд в чрезвычайном резерве, Т11,5 млрд в резерве на неотложные затраты)», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана.

Всего за последние три года, по его данным, для превентивных противопаводковых мер в рамках программных документов, а также на содержание республиканских водохозяйственных сооружений выделено и освоено Т42,6 млрд.

«При этом, на ликвидацию последствий паводков выделено Т46,25 млрд из республиканского (Т18,25 млрд) и местных (Т28 млрд) бюджетов, из них в 2018 году – Т12,6 млрд, в 2019 году – Т5,7 млрд, в 2020 году – Т27,95 млрд (в том числе Т16,05 млрд выделено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прорывом Сардобинского водохранилища в Республике Узбекистан)», — уточнил Мамин.