Казахстан зарегистрировал в реестре ВОЗ антиковидную вакцину на основе наночастиц

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Казахстан зарегистрировал в реестре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) антиковидную вакцину на основе наночастиц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Начиная с 2020 года на основании соглашения о сотрудничестве между Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, на базе Центральной референтной лаборатории ННЦООИ были начаты совместные исследования по разработке вакцин против COVID-19. Благодаря уникальным возможностям Центральной референтной лаборатории на сегодняшний день получены две вакцины – субъединичная вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта и вакцина на основе наночастиц. Вакцины под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как отмечается, в настоящий момент вакцины проходят стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

«До настоящего момента объединенной исследовательской группой под руководством директора Международного центра вакцинологии КазНАИУ Кайсара Табынова, в июне и декабре 2020 года выделены около 12 штаммов вируса SARS-CoV-2, из них три штамма депонированы в коллекции микроорганизмов ННЦООИ, и получен патент на один штамм под названием «Штамм hCoV-19/Kazakhstan/KazNAU-NSCEDI-481/2020 KKZI KA-294 вируса SARS-CoV-2, порядка Nidovirales семейства Coronaviridae рода Betacoronavirus вида Coronavirus клайда G, предназначенный для приготовления и тестирования иммунобиологических препаратов и определения противовирусной активности различных субстанций in vitro и in vivo». Патентообладателями являются Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева. По шести выделенным штаммам вируса SARS-CoV-2 полные нуклеотидные последовательности S генов опубликованы в международной базе данных GISAID», — уточнили в минздраве.