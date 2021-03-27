Риск подтопления 276 населенных пунктов с населением в 270 тыс. человек сохраняется в РК

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Риск подтопления 276 населенных пунктов с населением в 270 тыс. человек сохраняется в Казахстане, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«По предварительным прогнозам РГП «Казгидромет», предстоящий год для многих рек, в особенности южных и западных регионов страны, ожидается маловодным. В то же время по информации министерства по чрезвычайным ситуациям в текущем году в случае резкого повышения температуры и таяния снега сохраняется риск затопления 276 населенных пунктов (проживает свыше 270 тыс. человек), 482 участков автомобильных дорог и 673 участков железных дорог, 59 автомобильных мостов», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов от Народной партии Казахстана.

По словам премьера, для их защиты от подтоплений уполномоченными госорганами реализуется комплекс противопаводковых мероприятий в рамках дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы, предусматривающей реализацию свыше 200 мероприятий.

«Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлено 231,2 тыс. тонн инертных материалов, 3,7 тыс. тонн ГСМ, 943 тыс. мешкотары, заключено 25 договоров о намерениях по организации взрывных работ. На случай осложнения паводковой обстановки местными исполнительными органами определены силы и средства служб гражданской защиты общей численностью 40 тыс. человек, 13 тыс. единиц техники, 725 плавательных и 1,8 тыс. водооткачивающих средств», — добавил Мамин.