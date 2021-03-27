Мбаппе, Гризманн, Погба и другие звезды французского футбола прилетели в Нур-Султан

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Сборная Франции прибыла в ночь на субботу чартерным рейсом в Нур-Султан, передает корреспондент агентства.

В казахстанскую столицу прибыли такие мировые звезды футбола, как Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн и Усман Дембеле («Барселона»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Реал Мадрид») и ряд других. Как стало известно, они остановились в отеле St. Regis.

Французы прибыли для участия в отборочном мачте против сборной Казахстана на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча состоится 28 марта в 19.00 на стадионе «Астана Арена» и будет проходить без зрителей.

Команды выступают в группе D. Также в данной группе участвуют Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина, у которых сейчас по одному баллу, как и Франции. Казахстан не набрал ни одного балла и в группе находится в конце таблицы.

Отметим, что ранее футболисты Казахстана и Франции в официальных матчах не встречались, при этом, французы на международном уровне выиграли шесть последних гостевых матчей кряду, однако не смогли в последней встрече в родных стенах переиграть Украину. Матч завершился со счетом 1:1.