Алматы. 27 марта. КазТАГ – Археологи обеспокоены стройкой на месте древнего поселения в Алматы, сообщает «Первый канал «Евразия».

«В Алматы едва не уничтожили древнее поселение. Кости лошадей, обломки керамики и другие интересные экспонаты археологи обнаружили на территории кургана. Место уникальное, и его необходимо исследовать, но мешает этому большая стройка», — говорится в сообщении.

Как рассказал научный сотрудник института археологии имени А. Маргулана Ерлан Казизов, когда-то на данном месте находилось несколько курганов, но со временем их сравняли с землей, а сейчас и вовсе развернули стройку и даже вырыли траншею для водопровода. Вместе с тем, случайные находки говорят о том, что тысячи лет назад на месте стройки располагалось целое поселение.

«Над самим фрагментом керамики и костями животных расположена конструкция. Сейчас сложно сказать, что это такое конкретно, но приблизительно можно сказать, что здесь находится поселение, судя по керамике, уйсуньского периода. Ему примерно 1,5 тыс. лет», — сказал Казизов.

Археолог уверен, что здесь могут находиться значимые для истории Казахстана артефакты, однако стройку пока никто не остановил.

Заказчик – управление энергоэффективности и инфраструктурного развития, однако отмечается, что в акимате не ответили на запрос журналистов.

«При этом скандал вокруг уничтожения археологических памятников в Наурызбайском районе не первый. Ранее неизвестные вырыли котлован близ курганов сакской эпохи. Происходило это буквально под окнами акимата», — сказано в сообщении.

Пять лет назад могильники были включены в свод археологических памятников, а значит, должны находиться под охраной государства.

«Один курган – частично насыпь срезали, а насыпь второго кургана они землей присыпали. Этим курганам, по предварительным датировкам, более 2,5 тыс. лет. Для сравнения – это период существования курганов захоронения Золотого человека. При исследовании данных курганов может лежать такой же золотой человек», — сказал археолог.

Тогда в акимате заявили, что предприниматель действовал незаконно, но оштрафовали его лишь за нарушение правил благоустройства города и вырубку деревьев на сумму чуть больше Т130 тыс.

По словам археолога, спасти наследие еще можно. Для этого нужно провести экстренные раскопки, но на исследование нужны средства. Ученые говорят, что курганы пускают под ковш по всей стране, хотя за уничтожение исторических памятников предусмотрено наказание от трех до семи лет тюрьмы.

«Эти курганы были известные, есть определенные паспорта, есть охранная зона до 70 м, сейчас 40 м нельзя вести никаких работ, только можно пасти скот. В итоге мы фактически уничтожили курган, рельеф полностью», — сказал Казизов.

По мнению археологов, охранные зоны должны обозначать специальными информационными табличками, но этим правилом обычно пренебрегают.

«Тем не менее судьбой алматинских курганов уже заинтересовались историки и общественники. Они намерены писать письма во все инстанции», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 10 марта стало известно, что сакские курганы уничтожают в 200 метрах от акимата Наурызбайского района Алматы. Как рассказал сотрудник института археологии имени А.Х. Маргулана Ерлан Казизов, эти курганы еще не были изучены и в 2016 году были внесены в свод памятников Алматы. По его словам, на указанные памятники имеются паспорта и они должны были находиться под охраной. В тот же день акимат Наурызбайского района заявил о передаче в полицию обращения об уничтоженных курганах в Алматы, однако, как следует из сообщения, виновники могут отделаться административной ответственностью.