Акимат заявил о начале третьей волны коронавируса в Алматы

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Акимат заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции (КВИ) в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Фактически началась третья волна заражений в крупных городах, и Алматы сейчас переживает этот сложный период. Высокий уровень заболеваемости, отмечаемый в последний месяц, может быть связан с циркуляцией мутированных штаммов. В ходе исследований выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе», — сообщили в акимате Алматы в воскресенье.

Как отмечается, на наличие мутированного штамма указывают уменьшение регистрации бессимптомных форм КВИ с 39% в 2020-м до 32% в 2021 году, резкое увеличение регистрации КВИ среди детей до 14 лет с 335 до 670 случаев, то есть, в два раза.