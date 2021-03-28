Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Казахстан уступил Франции в отборочном матче на чемпионат мира 2022, передает корреспондент агентства.

Встреча, которая состоялась в воскресенье на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане, завершился со счетом 0:2 в пользу подопечных Дидье Дешама. Оба гола были забиты в первой половине – на 19-й минуте гол забил полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, а на 44-й минуте защитник «Тобола» Сергей Малый неудачно срезал мяч и оформил автогол.

В составе хозяев героем матча можно считать голкипера Александра Мокина – на 75-й минуте он отбил пенальти в исполнении бомбардира «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, и на протяжении всего матча неоднократно спасал свои ворота.

В целом, несмотря на высокий статус гостей, казахстанские футболисты смотрелись достойно, хотя и не смогли в итоге отметиться голами, уступив действующим чемпионам мира.

Отметим, что ранее футболисты Казахстана и Франции в официальных матчах не встречались.

Команды выступают в группе D. Также в данной группе участвуют Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.