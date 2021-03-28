Сагинтаев пообещал не закрывать Алматы

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал не закрывать город на карантин, передает корреспондент агентства.

«Есть понимание того, что если сейчас город допустит взрывной рост пандемии и выпустит ситуацию из-под контроля, то полного локдауна не избежать. Однако сегодня вопрос о закрытии города не стоит», — сказал Сагинтаев в воскресенье.

Также он заявил о достаточном запасе лекарственных препаратов на складах, в аптеках и стационарах.

«В рамках созданного стабфонда фармацевтические компании осуществили закуп более 48 млн единиц лекарственных средств и медизделий по 68 позициям. Около 28 млн единиц поставлено в аптеки города Алматы и на складах находится около 20 млн единиц препаратов, из которых 8 млн составляют неснижаемый остаток. Таким образом в городе создан двухмесячный запас антиковидных препаратов. Районные акиматы города осуществляют систематический мониторинг наличия лекарственных средств в 375 аптеках города по 24 основным позициям, входящим в протокол лечения КВИ», — заверили в горакимате.