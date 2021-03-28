Дополнительные Т90 млрд обещают на повышение зарплат школьных медиков и библиотекарей в РК

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Дополнительные Т90 млрд пообещали выделить на повышение зарплат школьных медиков и библиотекарей в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«На повышение заработной платы медицинских работников всех сфер деятельности, в том числе медицинских работников организаций образования с 1 января 2021 года поддержаны дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме Т88,2 млрд (в том числе в 2021 году – Т20,9 млрд, в 2022 году – Т32,3 млрд, 2023 году – Т35 млрд). Также министерством образования и науки совместно с министерством финансов прорабатывается вопрос об установлении доплаты библиотекарям организаций образования в объеме 30% от должностного оклада с выделением дополнительных бюджетных средств на 2021 год в сумме Т1,8 млрд», — сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, в рамках исполнения поручения президента с 1 января 2020 года повышена заработная плата педагогам организаций образования на 25% (с дальнейшим ежегодным увеличением на 25% до 2023 года включительно), работников организаций культуры республиканского уровня – на 50%, местного уровня – на 35%.

«Также повышена заработная плата медицинским работникам (с 1 июля 2019 года – на 30%, с 1 января 2020 года – на 30%). В связи с тем, что данное повышение должностных окладов не коснулось медицинских работников других сфер (в том числе дошкольных организаций, интернатов и детских домов) министерством здравоохранения разработан проект постановления, который предусматривает увеличение заработной платы медицинских работников всех сфер деятельности с 1 января 2021 года с установлением поправочных коэффициентов к их должностным окладам. При этом, заработная плата медицинским работникам других сфер будет повышена до уровня заработной платы работников сферы здравоохранения», — заверил Тугжанов.