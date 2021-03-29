Старт футбольной сборной в отборочном цикле к ЧМ-2022, победа баскетбольной «Астаны» после серии поражений, наши теннисисты на крупном турнире в США и неудачная поездка дзюдоистов

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: против лома нет приема?

Вчерашним домашним матчем с командой Франции, действующим чемпионом мира, команда Казахстана вступила в новый отборочный цикл – теперь к мировому первенству 2022-го. Неожиданности не произошло: подопечные Талгата Байсуфинова ожидаемо проиграли – 0:2.

До приезда в Нур-Султан французы 24 марта на своем поле не смогли обыграть украинцев – 1:1 (кстати, во встрече двух других команд этой же группы «D», финской и боснийской, тоже была зафиксирована ничья – 2:2). И снова терять очки они не имели права. Наш же тренерский штаб выбрал вариант стартового состава с явным акцентом на оборону: три центральных и два фланговых защитника, два опорных хавбека, три атакующих полузащитника, один из которых расположился чуть ближе к чужим воротам (номинальный форвард).

Первый тайм прошел довольно скучно. Французы подолгу контролировали мяч, но в отсутствие главной своей «звезды» Килиана Мбаппе (он вышел на поле лишь после перерыва) особой агрессии в атакующих действиях не проявляли. По сути, за все 45 минут они создали лишь два голевых момента – и оба реализовали. Причем во втором эпизоде, который случился в самом конце тайма, сначала в роли героя, а потом антигероя выступил Сергей Малый. Он вынес с линии ворот мяч, который вот-вот должен был занести в сетку французский нападающий, после этого был назначен угловой, и наш защитник в борьбе с соперником забил автогол.

На снимке: французы празднуют первый гол

Во второй половине встречи характер игры особо не изменился. Гости имели хорошую возможность сделать счет крупным, но на удар Мбаппе с 11-метровой отметки великолепно среагировал голкипер Александр Мокин, которому менее чем через три месяца исполнится 40 лет, – он стал самым возрастным футболистом в истории национальной сборной Казахстана.

Послезавтра, 31 марта, наша команда в Киеве сыграет с украинской.

Фигурное катание: первый блин — комом

В Стокгольме завершился чемпионат мира. Как мы уже сообщали, от Казахстана на него был заявлен только выступивший в мужском одиночном катании 16-летний дебютант соревнований такого уровня Михаил Шайдоров.

В короткой программе он показал 32-й результат (среди 33-х участников) и не попал в число 24-х фигуристов, допущенных к прокату произвольной композиции. Чемпионом же мира в третий раз подряд стал американец Натан Чен, который великолепно исполнил пять прыжков в четыре оборота. Вслед за ним на приличном отдалении (имеются в виду набранные суммы баллов), расположились три японца, включая двукратного и действующего олимпийского чемпиона Юзуру Ханю.

В трех других дисциплинах фигурного катания первенствовали россияне, причем в женском одиночном катании представительницы этой страны заняли весь пьедестал почета.

По итогам чемпионата было распределено большинство путевок на зимнюю Олимпиаду-2022. Например, в мужском одиночном катании обрели своих владельцев 23 лицензии из 30. Шайдорова, разумеется, среди них нет. Оставшиеся семь квот будут разыграны на международном турнире, который пройдет осенью нынешнего года в Германии.

Современное пятиборье: лучший результат – 17-е место

После долгого перерыва возобновились международные соревнования с участием «рыцарей пяти качеств», как называют представителей этого вида спорта: в столице Венгрии прошел первый этап Кубка мира, участники которого разыграли и медали, и очки в зачет предолимпийского рейтинга. В соответствии с последним и у мужчин, и у женщин будут распределены по 8 путевок в Токио, еще 24 уже обрели своих хозяев (по итогам континентальных первенств), а обладатели еще 4-х станут известны после июньского чемпионата мира и заседания так называемой трехсторонней комиссии. У Казахстана пока есть две лицензии – их на чемпионате Азии 2019-го завоевали Елена Потапенко и Павел Ильяшенко.

Именно Потапенко показала в Будапеште лучший результат среди наших девушек – она заняла 17-е место. Вторая наша участница, Людмила Яковлева, до финальных соревнований, к которым допускаются 36 сильнейших, не добралась. В личном мужском первенстве Казахстан представляли четверо, включая уже упомянутого Ильяшенко. Однако сито квалификации не смог преодолеть ни один из них. Лучше других выступил Владислав Сухарев, занявший общее 55-е место (среди 92-х участников).

Баскетбол: победа над аутсайдером

«Астана» прервала серию своих поражений в Единой лиге ВТБ, выиграв в столице Беларуси у «Цмоки». Кстати, соперник подошел к этому матчу с еще более затяжной серией неудач – семь проигранных матчей кряду – и располагался на самой нижней строчке турнирной таблицы.

На снимке: Эрик Бакнер

Первая половина игры прошла в равной борьбе – с той лишь разницей, что если казахстанская команда сделала главную ставку на дальние броски, то белорусская – на двухочковые. В третьей четверти баскетболисты «Астаны» стали более цепко действовать в защите, позволив хозяевам набрать лишь 11 очков и превзойдя их по количеству точных бросков почти вдвое. Но в заключительной десятиминутке «Цмоки» стали сокращать разницу в счете. За двадцать секунд до финальной сирены они, уступая лишь два очка, получили право на атаку, но завершили ее неудачно. В итоге победа «Астаны» – 80:78. Наиболее результативными в ее составе были разыгрывающий Джеремия Хилл – 22 очка и пришедший недавно в команду центровой Эрик Бакнер – 21 (плюс 11 подборов).

Теперь у казахстанского клуба 5 побед при 13 поражениях. Но попасть в «плэй-офф» ему будет очень проблематично – слишком велико отставание от команды, занимающей 8-е место.

Дзюдо: вернулись несолоно хлебавши

В Тбилиси прошел очередной турнир «Большого шлема». От Казахстана в нем участвовали 11 парней и 4 девушки. Среди них были и некоторые первые номера национальной сборной – Дидар Хамза (до 81 кг), Ислам Бозбаев (до 90 кг), Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг), а также входящий в топ-10 мирового рейтинга в самом легком весе Гусман Кыргызбаев, являющийся главным сменщиком нашего сильнейшего дзюдоиста Елдоса Сметова. Однако ни один из них не смог добраться даже до схваток за «бронзу».

Лучший результат среди всех казахстанцев показал Бозбаев. После побед над канадцем и украинцем он проиграл монголу Алтанбагану Гантулга, а в первом утешительном поединке – узбеку Давлату Бобонову. В итоге Ислам поделил 7-8 места. Упомянутый Хамза и Руслан Мусаев (оба до 81 кг), а также Айболат Ыстыбай (до 66 кг) выбыли из борьбы после вторых своих схваток. Остальные семь наших соотечественников, выступавших в мужской части турнира, включая Кыргызбаева и Кажыбаева, лишь по разу выходили на ковер, после чего становились зрителями. То же самое произошло с тремя из четырех участниц нашей женской команды, и только Назгуль Маратова (свыше 78 кг) сумела одержать одну победу, после чего потерпела поражение и на этом простилась с турниром.

Теннис: молодые казахстанцы – в 1/16 финала

В Майами в эти дни проходит крупный теннисный турнир. Его мужская часть входит в серию «Мастерс 1000», которая по статусу и количеству начисляемых рейтинговых очков уступает только «Большому шлему», а женская – в серию Premier Mandatory, имеющую аналогичный «вес» в WTA. И в том, и в другом случае призовой фонд составляет порядка девяти миллионов долларов.

В женском одиночном разряде были заявлены все четыре сильнейшие казахстанские теннисистки. Зарина Дияс (89-я в текущем рейтинге WTA) в стартовом круге выиграла у знаменитой американки Винус Уильям (79-я), которая в прошлом году отметила свое 40-летие, – 6:2, 7:6, однако затем уступила 12-й ракетке мира швейцарке Белинде Бенчич – 2:6, 1:6. Недавно вернувшаяся в большие турниры Ярослава Шведова проиграла первой же своей сопернице.

Елена Рыбакина (23-я) и Юлия Путинцева (28-я) от поединков в стартовом круге были освобождены и прошли сразу в 1/32 финала. Вторая на этой стадии проиграла малоизвестной сербке, а вот 21-летняя Рыбакина взяла верх над очень опытной эстонкой Кайя Канепи (64-я) – 6:4, 6:0. Вчера поздно вечером она должна была встретиться на корте с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (58-я).

В мужской сетке значились два казахстанца. Опытнейший Михаил Кукушкин (105-й в рейтинге АТР) в первом круге одолел незнакомого широкой публике американца, а затем потерпел поражение от сенсационного полуфиналиста недавнего Australian Open россиянина Аслана Карацева – 4:6, 3:6. Тогда как гораздо более молодой Александр Бублик (44-й) в стартовом раунде не играл, во втором победил серба Ласло Джере (57-й) – 6:3, 6:4, а сегодня в 1/16 финала встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом (104-й).

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