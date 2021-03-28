Известный ресторатор Бекшину: Может, уже уступите свое место, не мучайте себя и всех нас

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Известный ресторатор Алмас Абдыгаппаров опубликовал обращение к главному государственному санитарному врачу Алматы Жандарбеку Бекшину, в котором предложил ему подумать об отставке, передает корреспондент агентства.

«Господин Бекшин, у меня к вам один вопрос! Расскажите людям, которые платят налоги (хотя МСБ скоро и это не сможет делать, благодаря вашим решениям) и соответственно вашу заработную плату, как вы все-таки собираетесь бороться с вирусом? Рынки работают – людей много. Автобусы битком. Бары, караоке, клубы, рестораны работают подпольно, развивая коррупцию. Торговля и рестораны в 20 минутах от центра (технически в Алматинской области) открыты, и там полно людей из города, потому что в Алматы все закрыто», — написал Абдыгаппаров на своей странице в социальной сети.

Он поинтересовался, как Бекшин хочет «это остановить».

«Признайте уже свою несостоятельность в анализе, прогнозировании, проведении подготовительной работы с бизнесом и населением, реагировании и наконец – решении вопросов, и, может, уже уступите свое место человеку, способному решать данные вопросы. Ну не мучайте себя, и нас всех. Поверьте, если бы ваши решения помогали, я бы сам их поддерживал и продвигал бы в обществе. У вас вообще нет механизмов. Поверьте есть много компромиссных вариантов решения и слов, кроме «закрыть» и «ограничить», — добавил ресторатор.

Бизнесмен предложил главному санврачу Алматы открыть интернет и изучить опыт других стран.

«Изучите опыт стран, которые очень эффективно это делают без ваших перегибов – то все открыть, то все закрыть. Это люди, семьи и целые судьбы. Их более 100 тыс., напрямую работающих в общепите города Алматы, плюс – как минимум 50 тыс. в поддерживающих общепит бизнесах. Про ТРЦ, кинотеатры и так далее я вообще молчу. У людей нет денег на лекарства и еду. Тратить деньги на тесты ПЦР они не могут, они лучше купят хлеб в дом. Соответственно они и ходят больные по городу, не зная этого. Звонить в больницы они не могут, так как должны искать работу. МСБ хотя бы раньше сам оплачивал за сотрудников тесты и при заболевании отправлял домой с сохранением зарплаты, неся ответственность перед обществом. Поверьте, все, кого МСБ отправил в отпуска без содержания, сейчас ходят без денег на базарах в автобусах в поисках работы для того, чтобы прокормить своих детей и семью и заражают других людей. Дайте работать МСБ и нести ответственность за свой коллектив и общество», — призвал автор.

Он «тегнул» под своим постом официальные аккаунты президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также правительства и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

«Здесь хотел отметить министра здравоохранения alexey_tsoy (Алексея Цой – КазТАГ), но он эту функцию отключил – у нас же «слышащее государство», — добавил Абдыгаппаров.