Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Директор казахстанского Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ).

«AIBA по итогам голосования правления директоров назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов. Мейрам Нуртазин, менеджер КФБ вошел в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Письма вновь назначенным казахстанцам направил президент AIBA Умар Кремлев.

«В посланиях он выразил уверенность в том, что их знания и опыт будут ценным вкладом в развитие организации и отметил, что ждет возможности познакомиться и начать совместную работу», — уточнили в КФБ.

Поздравления казахстанцам в связи с назначениями также направила Азиатская конфедерация бокса.

«Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва 2018-2019 года. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников; в 2019 году в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново», — уточнили в федерации.

Отметим, что Ибраимов ранее оказался в центре политического скандала – 10 января в день выборов в мажилис Ибраимова узнали в одном из лиц спортивного телосложения, которые вели себя агрессивно по отношению к митингующим в Алматы. Сам Ибраимов пытался прорваться через оцепление силовиков к активистам, которые сочли его действия и действия его сторонников попыткой устрашения митингующих.

«Ермахан, кет!» — скандировали оцепленные силовиками, после чего боксер покинул место событий.

Также в интернете распространились видеокадры, на которых Ибраимов рвет плакаты митингующих. Позже Ибраимов признал посещение митинга в Алматы и возникновение там конфликтной ситуации. 24 января стало известно, что на боксера подают заявление в полицию после конфликта на митинге в день выборов. 25 января Айгерим Тлеужанова обвинила боксера в нанесении ей побоев и в мелком хулиганстве.