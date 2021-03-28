Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Нур-Султане, Шымкенте и 11 областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 29 марта ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.

Ночью в понедельник в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гроза, туман, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью 29 марта ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 29 марта ожидается гроза.

«29 марта в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 29 марта ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Жамбылской области в понедельник местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В Таразе ночью и утром 29 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

«29 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 29 марта временами ожидается туман», — проинформировали метеорологи.

29-30 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде в понедельник ночью ожидаются гололед, низовая метель.

«29 марта в Павлодарской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Павлодаре 29 марта ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду», — уточняется в информации.

В Актюбинской области в понедельник местами ожидаются гололед, туман.

«29 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Западно-Казахстанской области в понедельник местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 29 марта ночью и утром ожидается туман.

«29 марта в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 29 марта ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Мангистауской области в понедельник местами ожидается туман.