Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Вывоз из Казахстана бензина и дизтоплива автотранспортом планируют запретить на полгода, передает корреспондент агентства.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)», — говорится в проекте совместного приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития, министерства торговли и интеграции, а также министерства национальной экономики.

Исключение хотят сделать лишь для смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), а также на случаи вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.