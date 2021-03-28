Караганда. 28 марта. КазТАГ – Крупный пожар с обрушениями произошел на шахте «Саранская» в Карагандинской области, передает КазТАГ.

«28 марта в 15.36 поступило сообщение о пожаре на шахте «Саранская» УД АО «Арселор Миттал Темиртау». На территории произошло горение транспортерной ленты и внутренней деревянной обшивки в двух галереях технологического комплекса. Произошло обрушение двух галерей на отметке +24 и +27 метров», — сообщили в ДЧС Карагандинской области в воскресенье.

Пожар ликвидировали в 16.53.

«Общая площадь пожара составила 350 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по проливке и разбору места пожара. Причина пожара устанавливается», — добавили в ДЧС.