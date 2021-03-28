Адвокат о деле Биртанова: Законность «обеспечивается» судами по спецграфику и разнарядке

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Адвокат Дмитрий Куряченко, представляющий интересы бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, рассказал агентству КазТАГ о продлении срока ареста своего подзащитного, а также указал на ряд обстоятельств, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание общественности.

«Состоялось заседание следственного суда, где рассматривалось ходатайство АФМ (агентства по финансовому мониторингу – КазТАГ) по продлению домашнего ареста Биртанову. Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, он подозревается в хищении средств, выделенных на создание цифровой платформы здравоохранения, и оплаченных (по версии следствия) за невыполненные работы по контракту компании «Эрикссон Никола Тесла». Защитниками Биртанова суду были представлены многочисленные и очевидные доказательства отсутствия оснований подозревать Биртанова в хищении бюджетных средств и соответственно подвергать его аресту», — сообщил Куряченко агентству КазТАГ в воскресенье.

По его словам, «никаких доказательств хищения до сих пор не обнаружено».

«Следствие затягивается, а по поручению генпрокуратуры назначена повторная судебная компьютерно-техническая экспертиза по установлению ущерба. Это факт указывает, что следствие до сих пор, то есть почти год, не имеет подтверждения тому, что платформа компанией «Ериксон Никола Тесла» была передана Казахстану в неработоспособном состоянии, несмотря на то, что именно с этой версии и было начато расследование», — добавил юрист.

Как уточнил адвокат, «при фактическом отсутствии в расследуемом событии доказательств преступления и оснований для признания Биртанова подозреваемым, следственный суд отказался рассматривать данные доводы защиты, так как, по его мнению, они не являются предметом рассмотрения данного заседания».

«То есть, обоснованность подозрения или вопрос подозреваемый он или нет суд разрешать не стал, а домашний арест продлил, который законом предусмотрен только для подозреваемого, а не просто Биртанова. То есть получается, у нас законность и справедливость обеспечиваются судами Казахстана по специальному графику и разнарядке. Это совсем не соответствует поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, данному на совещании 17 марта 2021 года: «В своем прошлогоднем послании я указывал на необходимость внедрения трехзвенной модели с четким разделением полномочий между полицией, прокуратурой и судом. Еще раз подчеркиваю – законность и справедливость должны стать основными принципами уголовного делопроизводства». Но еще не стали и в этом деле», — резюмировал Куряченко.

Напомним, 31 октября 2020 года информированный источник МИА КазТАГ подтвердил агентству КазТАГ задержание экс-министра Елжана Биртанова. 3 ноября стало известно, что суд санкционировал арест бывшего министра, однако уже 7 ноября выяснилось, что Биртанова отпустили под домашний арест. По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

С поста министра Биртанова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил 25 июня 2020 года. Его отставке предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19. В итоге место Биртанова занял Алексей Цой. Затем последовало еще несколько увольнений с высоких постов.

10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

Через месяц после рекомендации главы государства о проведении расследования, а точнее 1 августа, стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.

Изначально Абишев был заподозрен в хищении Т127 млн. Затем другой источник уточнил эти цифры: «на самом деле установленная сумма предполагаемого хищения – $1,5 млн. По курсу 2018 года посчитали – получилось более Т0,5 млрд». К слову, последняя сумма совпадает с той, что была озвучена по делу Биртанова.

Через две недели после задержания Абишева уже бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был арестован по обвинению в коррупции. Дело было заведено по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия.

В начале декабря 2020 года стало известно, что документы из дела Биртанова и Абишева в 2015 году подписывал действующий глава минздрава Алексей Цой, который был тогда вице-министром.