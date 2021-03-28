На новую модель финансирования судебной системы предлагает перейти Верховный суд РК

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – На новую модель финансирования судебной системы предлагает перейти Верховный суд Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Предлагается новая модель формирования бюджета судебной системы, которой закрепляется принцип – лимит финансирования судебной системы определяется в процентном соотношении от общей суммы расходов по бюджетной программе всех государственных органов», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

По словам разработчиков документа, «деятельность судебной системы любой страны распространяется на все сферы жизни общества и государства», а «суды играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона».

«Между тем, на протяжении долгих лет зарубежные партнеры, международные институты и экспертное сообщество подвергают критике власти Казахстана из-за отсутствия реальной независимости судов и судей от внутренних и внешних факторов, в том числе при взаимодействии с правительственными структурами по вопросам финансирования судебной системы. По их мнению, это негативно отражается на инвестиционном климате Казахстана и, в частности, на судебной защите инвесторов», — сказано в концепции.

Авторы сослались на послание Конституционного совета от 23 июня 2008 года: «финансирование судов должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия», отмечая, что оно «реализуется на практике недостаточно полно, что нередко ставит судей в зависимое положение от органов местной исполнительной власти и способствует коррупционным проявлениям».

«Правовая основа формирования бюджета судов, процедуры их имущественного и материального обеспечения требуют ежегодного обращения в органы исполнительной власти. Это воспринимается как прямая и существенная зависимость судебной системы от правительственных структур», — указывают разработчики концепции.

По их словам, новая модель финансирования судебной системы требует внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс, который регулирует бюджетные отношения, устанавливает механизмы функционирования бюджетной системы, образования и использования бюджетных средств, в том числе средств, выделяемых на функционирование судебной системы.

«Кроме того, при установлении бюджета судебной системы в процентах от общей суммы расходов предлагается определить что формирование, принципы и направления расходования бюджета, а также контроль за эффективным и целевым назначением будет осуществляться органами судейского самоуправления», — говорится в документе.