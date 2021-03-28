Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Судьи Казахстана просят разрешить им самостоятельно исправлять свои ошибки в приговорах, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день нормы УПК (Уголовно-процессуального кодекса – КазТАГ) не регламентируют возможность устранения технических ошибок, допускаемых судьями после вынесения приговора, что влечет необходимость апелляционного обжалования судебных актов по незначительным обстоятельствам, не влияющим на их существо. В этой связи, предлагается законодательно закрепить право судьи самостоятельно исправлять ошибки в приговоре», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Также авторы документа указали на то, что по действующим нормам УПК, уголовное судопроизводство может осуществлять как в бумажном, так и в электронном форматах.

«Для внедрения IT-технологий в процесс отправления правосудия предлагается законодательно закрепить положение о том, что проекты процессуальных документов суда могут быть подготовлены автоматизированной информационной системой суда. Аналогичное закрепление необходимо также предусмотреть в гражданском судопроизводстве и в судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», — отметили разработчики.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана предлагает перейти на новую модель финансирования судебной системы.