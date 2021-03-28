Сократить сроки повторного допуска к квалификационному экзамену будущих судей хотят в РК

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Сократить сроки повторного допуска к квалификационному экзамену будущих судей хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предлагается сократить сроки повторного допуска к квалификационному экзамену», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

По словам авторов документа, при отборе кандидатов на судейские должности в рамках квалификационного экзамена претенденты проходят ряд этапов: психологическое тестирование; компьютерное тестирование на знание законодательства; написание эссе и решение кейсовых задач; собеседование с членами квалификационной комиссии при Высшем судебном совете.

«Лица, не преодолевшие первый либо второй этапы, допускаются к повторной пересдаче лишь спустя шесть месяцев, что приводит к упущению возможности для кандидата повторно принять участие в следующем этапе квалификационного экзамена в случае их частого проведения. Таким образом, кандидат, не прошедший один из этапов, упускает возможность повторно принять участие в следующем квалификационном экзамене, который, как правило, проходит через три месяца. В настоящее время число лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен, составляет 5%. За 2019 год экзамен сдали лишь 10 претендентов (5,6%) из 125, за 2020 год – три (5%) из 60», — сказано в концепции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана предлагает перейти на новую модель финансирования судебной системы. Кроме того, судьи просят разрешить им самостоятельно исправлять свои ошибки в приговорах, а также снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам. Кроме того, в Казахстане могут усложнить задачу по проведению оперативно-разыскной деятельности против судей.