Задачу по проведению оперативно-разыскной деятельности против судей могут усложнить в РК

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Правоохранителям могут усложнить задачу по проведению оперативно-разыскной деятельности (ОРД) в отношении судей Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В целях исключения необоснованных фактов проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении судей и обеспечения принципа независимости предлагается внедрить процедуру согласования заведения субъектами ОРД дел оперативного учета в отношении судей с уполномоченными прокурорами. Поэтому предлагается в статье 14-1 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепить положение о том, что заведение дел в отношении судей согласовывается прокурорами областей и генеральной прокуратурой, по аналогии с ранее существовавшей практикой согласования возбуждения уголовных и заведения розыскных дел», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана предлагает перейти на новую модель финансирования судебной системы. Кроме того, судьи просят разрешить им самостоятельно исправлять свои ошибки в приговорах, а также снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам.