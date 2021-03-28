Судьи РК просят снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Судьи Казахстана просят снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам, передает корреспондент агентства.

«Необходима корректировка Уголовного кодекса в части исключения положения о запрете на назначение максимального срока основного вида наказания за уголовные проступки и тяжкие, особо тяжкие преступления (исключение квалифицирующих признаков – смягчающего обстоятельства и отсутствие отягчающего обстоятельства). В силу правил Уголовного кодекса, суды ограничены «жесткими рамками» и регуляциями. Поэтому назначаемое наказание не всегда соответствует содеянному. Вместе с тем, в последние годы общество требует более сурового наказания в отношении коррупционеров, насильников и наркоторговцев», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы».

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана предлагает перейти на новую модель финансирования судебной системы. Кроме того, судьи просят разрешить им самостоятельно исправлять свои ошибки в приговорах.