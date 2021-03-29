900 тыс. человек планируют провакцинировать в Алматы

Алматы. 29 марта. КазТАГ — Представитель управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали рассказала подробности о вакцинации алматинцев в торговых центрах и на рынках.

«Ранее мы говорили, что 35 поликлиник сейчас работают, 15 дополнительно мы открываем. 250 (прививочных пунктов – КазТАГ) — это будут дополнительные, в ТРЦ крупных и других точках, которые определяют нам акимы районов. На сегодняшний день у нас есть авторефрижераторы, которые будут доставлять в эти точки прививочные, готовятся термоконтейнеры. У нас есть специалисты, которые будут заниматься прививочной кампанией, также у нас будет кадровый резерв, чтобы была взаимозаменяемость», — рассказала Мырзагали в понедельник.

Также представитель управления общественного здоровья города заявила, что в Алматы планируется вакцинировать 900 тыс. человек.

«Вы понимаете, двухмиллионный город мы провакцинировать не можем: есть противопоказания, медотводы, беременные, дети до 18 лет. Если убрать данный состав, мы примерно рассчитываем такое количество. Мы быстрыми темпами отрабатываем и ждем вакцины», — добавила она.