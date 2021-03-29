Новое карантинное постановление подписал главсанврач Нур-Султана

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Как уточняется, в связи с тем, что сохраняется увеличение роста регистрации случаев заболеваемости коронавирусом, а столица все еще находится в «красной» зоне, Бейсенова считает необходимым продолжить соблюдение жестких сантребований.

Ниже представлен текст постановления.

Жителям и гостям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение праздничных корпоративов, митингах, шествиях, сходах и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), кинотеатров, кинорумов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.3. для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

2.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2.2. размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

2.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер для устранения нарушений предпринимателями и хозяйствующими субъектами;

2.5. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемыми настоящим постановлением и приложениями к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 27 февраля 2021 года № 9).

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан:

o продолжить реализацию пилотного проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

боулинг клубы.

3.2. обеспечить проведение пилотногопроекта «Ashyq»по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления.

1) обеспечить определение и предоставление перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq» согласно подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан;

2) обеспечить информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилотев г.Нур-Султан с ресепшном;

3) обеспечить на объектах предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq»применениеследующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:

— с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

— с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предьявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Субъектам предпринимательства участвующих в пилоте в городе Нур-Султан обеспечить:

4.1. допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq» при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

— «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

— «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

— «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

— «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

4.2. не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq», подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;

4.3. при выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19)информировать Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан;

4.4. соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» от 27 февраля 2021 года № 9.