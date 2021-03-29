АЗРК ведет расследование в отношении «Богатырь Комир», Air Astana и Scat

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сообщает Акорда.

«Президенту было доложено о разработанном Национальном проекте по развитию конкуренции, который включает два базовых направления и 33 основных проекта. Данные проекты призваны снять барьеры и обеспечить равный доступ на рынки биржевой торговли, электроэнергетики, сельхозпродукции, транспорта, связи, IT-услуг», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, Токаев был проинформирован о запуске системы биржевой торговли. 25 марта 2021 года начаты торги битумом, 31 марта стартуют продажи бензина, в апреле начнется торговля углем, что позволит сделать рынок прозрачным и более предсказуемым, получить котировки рыночных цен. В ближайшее время заработает Ситуационный центр при Биржевом комитете Казахстана. С учетом особенностей формирования рынка муки и его экспортного потенциала главой государства принято решение о преждевременности включения муки в перечень биржевых товаров.

«Серик Жумангарин также рассказал, что в ходе выполнения поручения Президента по анализу доступа к подъездным путям: разработаны правила, регламентирующие формирование вагонов перевозчиками для грузополучателей, сроки проведения ремонтных работ на путях, на текущей неделе будет заключен акт антимонопольного комплаенса, а также обеспечен допуск на все пути альтернативных перевозчиков», — пишет пресс-служба президента.

Отмечается, что в настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся антимонопольные расследования в отношении ТОО «Богатырь Комир», АО Air Astana, АО Scat, а также на рынке лекарственных средств.

Кроме того, Глава государства был ознакомлен с планируемыми новеллами законопроекта по вопросам конкуренции.

«Президент дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития конкуренции, улучшения взаимодействия с правоохранительными органами, а также регулирования рынков лекарственных средств и социально значимых продовольственных товаров», — резюмируется в сообщении.