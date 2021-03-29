Дополнительно Т1,1 трлн нужно на расширение перечня продтоваров по нормам питания

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Дополнительно Т1,1 трлн нужно на расширение перечня продовольственных товаров по нормам потребления, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«В условиях, произошедших за последние годы изменений в потреблении населением продуктов питания и специфики наполняемости продовольственного рынка страны, с учетом рекомендаций Казахской Академии питания, прорабатываются вопросы расширения перечня продовольственных товаров с 43 до 51 наименования, увеличения нормы потребления продуктов с соответствующим повышением суточной энергетической ценности с 2175 ккал до 2330 ккал. По предварительным расчетам, это потребует выделения из республиканского бюджета дополнительно более Т1,1 трлн», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, 24 февраля депутаты, обращаясь с запросом, призвали до 1 июня увеличить размер потребительской корзины с 43 продуктов до 86, а также количество услуг, и в 2022 году продолжить ее увеличение. Они обратили внимание на то, что мировая пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения, «усилили кризисные явления в казахстанской экономике и как лакмусовая бумажка, проявили годами нарастающую проблему низких доходов населения – низких заработных плат, пенсий, пособий и выплат лицам с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим категориям социально-уязвимых слоев населения». По мнению парламентариев, «следствием этого стала прогрессирующая бедность и рост социального неравенства, что ухудшает качество человеческого капитала в стране и несет серьезные системные риски конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе».