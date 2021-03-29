На угнанные авто налог на транспорт не начисляется – КГД РК

Новости 68 0

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – На угнанные автомашины налог на транспортные средства не начисляется, заверил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима КГД МФ РК Азамат Садыков.

«Основанием для освобождения от уплаты налога на транспортные средства на период розыска являются сведения, подтверждающие факт или дату возбуждения дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченными органами в сфере регистрации транспортных средств», — сказал Садыков на брифинге в понедельник.

Как уточняется, «если имеются сведения, подтверждающие факт угона, то налог не будет считаться».

Похожие материалы:

  1. Более 9 тыс. гражданам РК в 2020 году начислили налог на транспорт за проданные машины
  2. Налог на транспорт за 2020 год необходимо уплатить до 1 апреля – КГД РК
  3. Общественный транспорт не будет работать в Алматы в выходные и праздничные дни
  4. Как будет работать общественный транспорт в Алматы в ближайшие восемь дней
  5. Углеродный налог ЕС – проблема, но не смертельная