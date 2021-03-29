На угнанные авто налог на транспорт не начисляется – КГД РК

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – На угнанные автомашины налог на транспортные средства не начисляется, заверил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима КГД МФ РК Азамат Садыков.

«Основанием для освобождения от уплаты налога на транспортные средства на период розыска являются сведения, подтверждающие факт или дату возбуждения дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченными органами в сфере регистрации транспортных средств», — сказал Садыков на брифинге в понедельник.

Как уточняется, «если имеются сведения, подтверждающие факт угона, то налог не будет считаться».