Представлен преемник Есимова на посту председателя правления «Самрук-Қазына»

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» нового председателя правления — Алмасадама Саткалиева, сообщает пресс-служба правительства.

«Глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления Фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и эффективную работу на различных государственных постах за годы Независимости», — говорится в сообщении в понедельник.

Премьер-министр отметил успешное решение Есимовым задач по трансформации и модернизации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», повышению его роли в диверсификации и развитии казахстанской экономики.

Представляя нового главу Фонда Алмасадама Саткалиева, Аскар Мамин отметил его большой опыт работы в сфере энергетики и системе АО «ФНБ «Самрук-Қазына». «Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили перед Фондом «Самрук-Қазына» важные задачи по созданию благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики путем развития топливно-энергетического сектора, инфраструктуры, транспортно-логистического и индустриального потенциала страны, привлечения инвестиций и поддержки отечественных товаропроизводителей», — сказал Мамин.

Есимову в 2021 году исполнилось 70 лет. Он считается одним из политических старожилов и близким соратником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Есимов возглавил ФНБ в декабре 2017 года, до этого работал председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017», перед этим занимал должность акима Алматы.

Вечером 20 марта в социальных сетях появились сообщения о его предстоящей отставке и назначении на пост главы фонда Алмасадама Саткалиева, а уже 21 марта появился документ, в котором говорилось о временном возложении обязанностей руководителя ФНБ на Саткалиева.

Саткалиев в сентябре 2018 года был назначен управляющим директором по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», до этого был председателем совета директоров АО «KEGOC», чуть ранее – заместителем председателя ОЮЛ «KAZENERGY».

Затем источник в финансовой сфере сообщи МА КазТАГ, что преемника Есимова представят 29 марта.