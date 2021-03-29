Помощник Токаева: В вопросе продажи земли иностранцам поставлена точка

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Помощник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ерлан Карин заявил, что в вопросе продажи земли иностранцам поставлена точка.

«В соцсетях иногда встречаются комментарии, что, дескать, вопрос продажи земли иностранцам еще может быть пересмотрен в рамках Земельной комиссии, якобы власти могут переиграть и тому подобное. Все эти разговоры являются чистейшей дезинформацией и спекуляцией. В дискуссии по этому вопросу поставлена точка! 12 марта президент, использовав свое право законодательной инициативы, направил в парламент соответствующий законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам», — рассказал Карин в понедельник.

Он уточнил, что законопроект «был сразу же принят депутатами в работу и уже рассматривается в рамках установленных процедур».

«В частности, в мажилисе по данному законопроекту создана рабочая группа с участием общественников, представителей госорганов, непарламентских партий и экспертов. 18 марта в стенах парламента состоялось первое заседание рабочей группы. Сегодня во второй половине дня должно пройти очередное заседание данной группы. Так, что процесс идет полным ходом. А Земельная комиссия рассмотрит уже другие вопросы использования сельхозземель», — отметил помощник президента.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».

20 января депутат мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица группы мажилисменов, заявил о том, что правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году.

«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», — добавил Дюсембинов.

22 февраля стал известен ответ премьер-министра Аскара Мамина, который пообещал депутатам лишь «рассмотреть возможность запрета» на продажу земли иностранцам.

12 марта Токаев вернул в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.