Четверть миллиона алматинцев могут остаться без работы 29.03.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 294 0 Кто и как помогает сотрудникам общепита, оставшимся без работы из-за ужесточения карантина Похожие материалы: Работники 30 тыс. компаний Алматы могут остаться вне системы ОСМС Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища Правила работы школ и детсадов изменили в Нур-Султане, главсанврач подписал новый документ Новый локдаун могут ввести в Алматы В ЕАЭС могут разработать рекомендации для Казахстана из-за коронакризиса