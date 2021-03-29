«Экономика казахстанской синофобии». «Ненависть к языку ведет к мракобесию». «Расовое своеобразие казахов: в нас столько всего намешано…». «На рост цен население Казахстана отвечает снижением потребления». «Олигархи владеют десятками тысяч гектаров»

Сетевой Казахстан 29 марта 2021г.

IA — CENTR . RU . Адиль КАУКЕНОВ – «Экономика казахстанской синофобии» — 27 марта в Алмате прошел санкционированный митинг под антикитайскими лозунгами. Собралось по разным данным от 150 до 300 человек… Итак, вопреки объективной заинтересованности Казахстана в инвестициях и необходимости увеличения своих продаж на китайском рынке, под воздействием общественного мнения, идущего на поводу откровенного «хайпа», происходит ровно противоположное. Торговля и инвестиционное сотрудничество с крупнейшим экономическим соседом уменьшается, что и понятно, ведь при таком уровне мифотворчества, синофобии и общественного неприятия, казахстанский рынок становится слишком рискованным и неудобным для сотрудничества.

EXPRESS — K . KZ . «Может ли Нацбанк резко снизить базовую ставку и удешевить кредиты» — Многим казахстанцам не дает спать разница между базовой ставкой Нацбанка РК и ключевой ставкой Банка России. В первом случае – это 9%, во втором – 4,5%, с учетом ее повышения 19 марта. По самым приблизительным оценкам, снижение базовой ставки до уровня российской должно стимулировать бизнес брать кредиты, развиваться, а в целом экономике – расти. Поэтому вовсе не случайно в казахстанских СМИ все чаще звучат призывы к снижению базовой ставки. Причем темпы снижения предлагаются разные: от постепенных типа step by step до кардинальных – одномоментно в два и больше раза.

SPIK . KZ . «Эффект дежавю, или Что даст Казахстану новая политика по привлечению иностранных инвестиций» — Иностранные инвестиции давно стали ключевым драйвером роста казахстанской экономики: размер «внешней» поддержки за годы независимости превысил 350 миллиардов долларов. Однако последние несколько лет вентиль на этом кранике финансового благополучия нашей экономики покрывался ржавчиной, пока его и вовсе не заклинило в прошлом году. Из-за связанного с пандемией коронавируса кризиса валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан сократился на треть. Глава государства дал правительству поручение стабилизировать ситуацию. О том, насколько реально выполнить это поручение в ближайшей перспективе, мы решили узнать у Данияра ДЖУМЕКЕНОВА, аналитикаWall Street Invest Partners.

LENTA . RU . Никита МЕНДКОВИЧ — «Ненависть к языку ведет к мракобесию» — Стратегия президента ТОКАЕВА во многом основана на лавировании между националистами и основной массой населения Казахстана. Но события последнего времени показали, что она бесперспективна и опасна для власти. Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский.

QMONITOR . KZ . «Расовое своеобразие казахов: в нас столько всего намешано…» — Откуда пошли казахи как народ, каков их вклад в мировую цивилизацию — эти вопросы постоянно поднимаются и обсуждаются в отечественных СМИ и социальных сетях. Поиск ответов на них предполагает углубленное изучение прошлого в свете новейших достижений мировой и отечественной науки… Например, почему у казахов 70% монголоидных и 30% европеоидных черт? Дает ли это нам право считать себя потомками древнейших индоевропейцев, индоиранцев и индоариев? Почему северные казахи более европеоидны и менее монголоидны, а южные, наоборот, – более монголоидны и менее европеоидны?

««Взведенный курок» терроризма по Фрейду» — Пандемия коронавируса, став за последний год главным вызовом для мирового сообщества, отодвинула на второй план борьбу с терроризмом и даже несколько снизила его активность. Но, как предупреждают специалисты, это ложное впечатление. Отвлечение на другие угрозы играет только на руку экстремистам, которые используют депрессивное состояние людей, находящихся в глобальной изоляции, чтобы усилить свою пропагандистскую и вербовочную деятельность. Сегодня у нас в гостях социолог Роза АБДРАХИЕВА, которая изучала данные вопросы в Великобритании.

CARAVAN . KZ . «Карантин в Алматы: что будет закрыто до 12 апреля» — Как сказано в тексте постановления «Учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в г. Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции COVID-19 » карантин будет продлен до 12 апреля.

«Избиение женщин, нарушение границы и незаконные тои: как звездам в Казахстане удалось избегать ответственности за правонарушения» — Какие громкие правонарушения совершали популярные исполнители в Казахстане и как им удалось избегать не только административной, но и уголовной ответственности.

FORBES . KZ . ««Выживайте как хотите». Бизнес Алматы просит о помощи» — Очередные весенние карантинные ограничения в южной столице становятся настоящей гильотиной для бизнесменов в сфере общественного питания, торговли и коммерческой недвижимости. Об их введении в предпринимательской среде много говорили и даже обсуждали реальные сроки, но в это верилось с трудом. Поскольку теплилась надежда на то, что официальные органы и представители власти осознают, в какой трудной ситуации находятся представители рынка. Однако два постановления главного санитарного врача Алматы Жандарбека БЕКШИНА об ужесточении карантинных мер (с 21 марта по 12 апреля) убедили бизнес-сообщество в обратном.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ — «Жить или выживать? На рост цен население Казахстана отвечает снижением потребления» — Бедность, отсутствие перспектив из нее вырваться – главная социально-экономическая проблема Казахстана, но правительство этого упорно не замечает и продолжает ориентироваться на доходы от экспорта сырья. Реальные доходы населения и производительность труда – вот показатели, на которые необходимо опираться в экономической политике страны. Иначе нарастающие социальные проблемы станут не только тормозом экономического развития (вследствие низкого внутреннего спроса на технологически сложные товары и недоинвестирования в человеческий капитал), но и приведут к политической дестабилизации.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Кто есть кто в политической оппозиции Казахстана» — Довольно интенсивные и неоднозначные процессы в Казахстане в течение прошедших двух лет, начиная со смены президента страны и закачивая проведением парламентских и местных выборов, кардинально изменили расклад сил в политической оппозиции. Этому способствовали, с одной стороны, рост гражданской активности в обществе с выходом на политическую арену страны новых людей. К тому же в оппозиционной среде естественным образом происходит смена поколений. С другой стороны, действия властей в сфере партийного строительства, направленные на продвижение позиций «своих» и блокирование аналогичных возможностей для «чужих» партий.

«Школа на грани катастрофы» — Больше года казахстанские школьники находятся на дистанционном обучении. Дети фатально теряют знания, а значит, шанс на обеспеченную жизнь, родители в отчаянии. Но дистанционка с ее минусами – лишь результат многолетнего развала в системе среднего образования.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Олигархи владеют десятками тысяч гектаров». Латифундисты, митинги и земельная комиссия» — Мы уже вспоминали, как в 2016 году под давлением общественности был наложен мораторий на некоторые поправки в Земельный кодекс. Тогда, напомним, волнения вызвала инициатива по продлению срока аренды территорий для иностранцев с 10 до 25 лет. Авторы, мягко говоря, спорного предложения утверждали: таким образом страна сможет привлечь деньги из-за рубежа. Но только ли продолжительность аренды нынче смущает потенциальных инвесторов? С другой стороны, как подчеркнул сегодняшний собеседник Azattyq Rýhy, член Комиссии по земельным реформам Расул ЖУМАЛЫ, остаются 1,5 млн казахстанцев – они годами стоят в очереди за положенными 10 сотками от государства.

TIME . KZ . «Так плотно, что дышать темно» — В Алматы продолжают накаляться страсти вокруг проблемы точечной застройки города. Иногда диалог противоборствующих сторон напоминает разговор слепого с глухим. Активисты предлагают ввести мораторий на новое строительство до проверки всех строек в центре города на предмет их законности. Власти же говорят, что строительство не остановится… на окраинах мегаполиса. Но продолжает застраиваться именно центр!

«Отдых с тестированием» — Казахстанцы, приобретающие зарубежные турпутевки, теперь обязаны авансом оплачивать и ПЦР-тестирование на ковид, которое нужно будет пройти перед возвращением на родину. Стоимость этого анализа включили в турпакеты. Как же обязать возвращаться на родину с ПЦР-справкой туристов, которые отправляются за рубеж самостоятельно, без помощи туроператоров, в правительстве республики еще не решили. Но уже очевидно: государство больше не намерено раскошеливаться за тех, кто халявит на ковидных тестах.

VLAST . KZ . «Почему врачи верят в мифы о вакцинах и ставят ложные медотводы?» — В предыдущих материалах проекта «Прививка» мы рассказывали, к чему приводит отказ от вакцин. Вспышка кори, возвращение коклюша — последствия детских инфекций очень опасны. Антипрививочная пропаганда и обилие фейков в интернете, безусловно, могут влиять на решение родителя. Однако нередко и сами врачи отговаривают от вакцинации или настаивают на необоснованном медотводе. О возможных причинах недоверия к вакцинам и о роли врача в коммуникации с родителями мы поговорили с врачом-инфекционистом Альбиной ИОСТ. Также в этом материале мы приводим результаты исследования Медицинской школы Назарбаев Университета о недоверии к вакцинам в Казахстане.

365 INFO . KZ . «К перебоям с вакциной привела чрезмерная политизация этого вопроса» — Президент общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА в своих выступлениях неоднократно указывала на то, что с момента начала пандемии сделано слишком много политических заявлений о планируемой массовой вакцинации. Однако не все они реализованы на деле — Я не исключаю, что Казахстан переоценил свои силы. Как только осенью 2020 года речь зашла о разработке и производстве собственной вакцины, я говорила, что нам не стоит прыгать выше головы. А излишняя политизация привела к гонке без ощутимого результата.

AZATTYQ . ORG . ««Против власти Назарбаева» и «против экспансии Китая». День митингов» — Объявленный оппозиционными группами митинг в Алматы собрал около 300 человек. Участники протестной акции требовали не допустить усиления присутствия Китая в Казахстане. Собрание было согласовано с местными властями, но, несмотря на это, предварялось задержаниями и сопровождалось отключением мобильного интернета на площади. Задержания 27 марта прошли и в нескольких других городах.

««Жертвы — дети». Как государство отбирает у опекуна воспитанников против их воли» — Восемь бывших воспитанниц детских домов, которые три года назад обрели семью, могут вернуть в сиротские учреждения. И дело вовсе не в том, что от девочек отказывается их опекун. На возвращении детей настаивают казахстанские власти. Дело дошло до суда. Мнение несовершеннолетних, которые не хотят в детдома, похоже, мало кого волнует.

EXCLUSIVE . KZ . «Макс Бокаев: «Я отказался от помощи Токаева. Но желаю ему успеха»» — Макс БОКАЕВ, только недавно вышедший на свободу, намерен оспорить в суде некоторые поправки в конституционный закон о выборах. Эта инициатива вызвала у одних горячую поддержку, а у других – обоснованный скепсис. Exclusive.kz побеседовал с активистом о сути иска и его перспективах.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.