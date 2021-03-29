Президент Венесуэлы предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

Алматы. 29 марта. КазТАГ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса, сообщает Livemint со ссылкой на Associated Press.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил «нефть в обмен на вакцины», поскольку его страна, которая находится под экономическими санкциями, затрагивающими, в частности, нефтяной сектор, переживает вторую волну коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Венесуэла пока разрешила использование только российской вакцины Sputnik V и вакцины, произведенной китайской компанией Sinopharm. 15 марта Венесуэла сообщила Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), что не будет использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на то, что она заказала от 1,4 до 2,4 миллиона доз вакцины через Covax, инициативу, направленную на обеспечение справедливого распределения вакцин против коронавируса. Ни одна из этих вакцин еще не была доставлена в Венесуэлу из-за непогашенной задолженности перед ВОЗ.

По информации издания, Венесуэла начала вакцинацию медицинских работников в феврале, но не сообщила подробностей своей программы иммунизации. Согласно официальным данным, в которых очень сильно сомневаются оппозиция и неправительственные организации, в Венесуэле зарегистрировано около 150000 случаев коронавируса и около 1500 смертей. Однако в последнее время власти обеспокоены ростом числа инфекций и появлением очень заразного бразильского штамма вируса.