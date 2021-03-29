Понижение температуры воздуха ожидается в Казахстане в течение трех дней

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Понижение температуры воздуха ожидается в Казахстане в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Вторжение антициклона из районов Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

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