Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Понижение температуры воздуха ожидается в Казахстане в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Вторжение антициклона из районов Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра.