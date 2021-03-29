Прием детей в первый класс в Казахстане начнется с 1 апреля

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — О правилах нового набора первоклассников рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«Школа принимает шестилетних детей и детей, которым в текущем календарном году исполнится шесть лет. Необходимо отметить, что дети, которым исполняется полных шесть лет по состоянию на 1 сентября, принимаются все. А дети, которым нет полных шести лет (которым шесть исполнится после 1 сентября текущего года), принимаются только по желанию родителей или других законных представителей», — написала Каринова на своей странице в Facebook в понедельник.

Документы подаются в электронной форме через веб-портал «электронного правительства».

По правилам приема, в первый класс сначала зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы (по месту регистрации), затем зачисляется один претендент из другой территории.