Бекшин пока не признает существование «алматинского» штамма коронавируса

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин поделился своим мнением о возможном появлении «алматинского» штамма COVID-19, о котором ранее заявляли ученые.

«Пока у нас официальных данных об этом нет. К примеру, о «британском» и «южноафриканском» штаммах коронавируса мы получили официальное письмо от лабораторий, которые работают в этой области. Сейчас много появляется различных заявлений, но их необходимо проверять», — сказал Бекшин во вторник.

Напомним, ранее специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете сообщили, что в Казахстане, возможно, появился собственный мутировавший штамм COVID-19, условно названный «алматинским».