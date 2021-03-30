Сборная Казахстана прибыла в Украину для участия в отборочном матче на ЧМ-2022

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Сборная Казахстана прибыла в Украину для участия в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) РК.

«Национальная команда Казахстана по футболу рейсом Нур-Султан – Киев прибыла в столицу Украины на матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В аэропорту Борисполь сборную Казахстана ждал сюрприз: десятки наших болельщиков в Киеве тепло встретили команду и пожелали удачи в предстоящей игре», — говорится в сообщении во вторник.

Матч Украина-Казахстан пройдет в ночь на 1 апреля и начнется 00:45 по времени Нур-Султана. Игра пройдет без зрителей. Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале Qazsport.

Команды выступают в группе D. Также в данной группе участвуют Франция, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.

Напомним, 28 марта матч казахстанской сборной в Нур-Султане против сборной Франции завершился поражением – хозяева уступили действующим чемпионам мира со счетом 0:2.