Предельные тарифы на свет в Казахстане увеличат с 1 апреля под предлогом модернизации ТЭС

Астана. 30 апреля. КазТАГ – Предельные тарифы на свет в Казахстане увеличат с 1 апреля под предлогом модернизации теплоэлектростанций (ТЭС), сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«С 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации», — заявил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов.

Причем, рост коснется тарифов 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО).

«По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36%. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. В результате проведенной работы и обсуждений, доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов станций были снижены более чем в два раза», — заявили в минэнерго.

Как утверждают в ведомстве, при рассмотрении «министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю».

«Были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15%», — уточнил Рахимов.

Как заявили в ведомстве, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия.

«По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%. Соответственно основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии – уровень доходности большинства станции ниже фактических затрат», — уверяют в министерстве.

«Особую обеспокоенность» ведомства вызывает «качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием».

«К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности», — посетовал Рахимов.

По этой причине, по информации минэнерго, постоянно находятся в ремонте и недоступны для выработки электроэнергии по различным причинам около 2 тыс. МВт, «что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей – Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской».

«Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений (рост на 11% по сравнению с 2019 годом). Каждое крупное технологическое нарушение – риск аварии всей энергетической системы Казахстана. Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций. Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тыс. рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией», — утверждают в минэнерго.