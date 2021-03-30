Бокаев и Аян через суд требуют от Токаева и парламентариев отменить поправки по выборам

Атырау. 30 марта. КазТАГ – Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян через суд требуют от президента Касым-Жомарта Токаева и спикеров обоих палат парламента отменить поправки по выборам, передает корреспондент агентства.

«Бокаев и я подали исковое заявление об отмене изменений в выборное законодательство от 2018 года, как ограничивающих права беспартийных граждан избираться на выборах в маслихаты. Ответчиками являются президент Казахстана и председатели обеих палат парламента. Считаем, что указанные изменения противоречат Конституции, где гарантировано право граждан на участие в управлении государством, также являются дискриминацией граждан по признаку «не состоящих в партии» и тем самым нарушают их права», — написал Аян на своей странице в социальной сети.

Истцы также намерены через суд требовать отмены итогов последних выборов в маслихаты.

«Маслихаты в первую очередь должны защищать и решать региональные интересы, будь то освещение на конкретной улице, загрязнение воздуха, проблема дорог и тому подобное. Вряд ли недавно избранные маслихаты, состоящие исключительно из членов пары-тройки партий, представляют интересы массы жителей. Поэтому обществу необходимо продавить изменения в выборное законодательство, чтобы каждый активный гражданин мог участвовать в управлении государством, и воспользоваться правами, гарантированными Конституцией», — добавил Аян.

Согласно уведомлению, копию которого опубликовал активист, иск подан 29 марта в Атырауский городской суд по гражданским делам.

Макс Бокаев и Талгат Аян – гражданские активисты 28 ноября 2016 года были приговорены к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года Бокаев, отбывая наказание в Актобе, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.

Как стало известно 19 февраля, Бокаеву запретили выезжать без разрешения из Атырау и публично обсуждать важные вопросы. Полиция просила суд наложить семь ограничений в рамках установленного над известным активистом адмнадзора, суд согласился наложить четыре. В тот же день Аян сообщил, что Бокаев получил предупреждение от департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Атырауской области за дачу интервью после выхода на свободу. Как уточнил Аян, к Бокаеву пришли домой и потребовали объяснительную, однако он отказался ее писать и сказал правоохранителям, что «он будет давать интервью, это его право, запрет судебный незаконен». В КУИС вынесение предупреждения Бокаеву отрицают.