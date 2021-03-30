Ресторанная критика

Стоит ли платить два миллиарда в день за удовольствие не ужинать дома?

Сегодня едва ли не из каждого утюга нас уверяют, что малый бизнес Алматы оказался в большой… скажем так, беде. Ресторанчики, кафешки, магазинчики закрываются или готовятся к закрытию. Их владельцы, а также представляющие интересы владельцев многочисленные бизнес-советы, ассоциации, союзы и т. д. бомбардируют городские и республиканские власти надрывными челобитными, пугая целым букетом проблем – например, ростом армии безработных южной столицы сразу на четверть миллиона человек. Это, на минуточку, в городе, где всего населения – около двух миллионов!

Более того, выясняется, что спорые защитники бизнеса успели подсчитать: для «спасения рядового бизнеса» потребуются 2 миллиарда бюджетных тенге за каждый (!) день простоя из-за «организованного» санитарными властями Алматы локдауна. Примерно столько же, заметим в скобках, не хватает алматинским дорожникам для пробивки проспекта Абая. А сколько на эти деньжищи можно деревьев высадить, сколько дворов в божеский вид привести!

Городская казна, чьи годовые доходы чуть превышают полтриллиона, такой аттракцион неслыханной щедрости потянуть едва ли сможет. А республиканская – вряд ли захочет. Что делать прикажете?

А ничего. Да-да, ни-че-го-шень-ки! По той простой причине, что за вот уже второй коронакризисный год люди (по крайней мере, здравомыслящие) по кафешкам и ресторанчикам ходить отвыкли. А те, кто плюет на санитарные запреты и продолжает «жизнь кабацкую», пусть платят огромные штрафы – можно даже прямиком владельцам этих заведений. Два «ярда» в день, конечно, не наберется, но хотя бы немножко отрезвит и утешит «впавших в отчаяние» за наш счет рестораторов и прочих кормильцев-поильцев.

К тому же, если верить независимым экономистам, то реальные зарплаты большинства рядовых горожан, взятые в среднем, вряд ли отличаются в лучшую сторону от доходов официанток, посудомоек и поваров ресторанно-увеселительных заведений, чью тяжелую судьбу оплакивают их боссы. К примеру, по подсчетам эксперта Сергея Смирнова, реальная средняя зарплата по стране в январе нынешнего года никаких не 220 с хвостиком тысяч тенге, а всего лишь 81 тысяча – и то без одной сотенной монетки. Для получения такой цифры специалист проделал нехитрое вычисление: разделил общую сумму средств, перечисленных за январь вкладчиками ЕНПФ, на количество пенсионных счетов. И выяснилось, что по реальной средней ЗП мы отнюдь не впереди всех – включая Россию – в бывшем Союзе, а где-то в хвосте самых отсталых стран мира — точнее, между Маврикием и Албанией (что уже не так обидно: хоть одну географически европейскую страну мы в чем-то «сделали»!).

И пускай у алматинцев реальные доходы погуще, чем «в среднем по больнице», даже на эти деньги по кабакам не очень-то походишь…

А спрос, как известно, определяет предложение. Если большинство населения тратит почти 60 процентов своих доходов на продукты первой необходимости, то оно, это большинство, вряд ли позволит себе не то, что ресторан, а даже рядовую забегаловку. Так что, пресловутые два миллиарда в день – даже если государство вдруг их найдет – явно не в коня корм: уж лучше отдать их потенциальным клиентам, чтоб почаще захаживали на рюмку чая. Стимулировать, так сказать, платежеспособный спрос…

Тем более, что власть, если верить ее первым лицам, и без того предприняла и предпринимает героические усилия по спасению МСБ, в том числе – в сфере услуг. Вот что говорил в интервью «Форбс Казахстан» еще прошлой осенью первый вице-премьер Алихан Смаилов: «Правительством принимаются меры поддержки предпринимательства. Расширено льготное кредитование, унифицированы и удешевлены конечные ставки, увеличены сроки и размеры кредитов. В программе «Дорожная карта бизнеса — 2025» сняты отраслевые ограничения. Это позволяет малому и среднему бизнесу вне зависимости от рода деятельности стать участником программы и получить льготное финансирование».

Алихан Асханович называл вполне себе серьезные суммы, отпущенные на спасение мало-среднего. К примеру, на льготное кредитование МСБ выделено 600 млрд. тенге, кредиты выдают на 1 год всего под 8 процентов годовых. А в планах, по его словам, снизить ставку до 6 процентов. И где эта манна небесная? Что (а может быть, кто?) помешало владельцам столовых и ресторанов, воспользовавшись ею, пополнить оборотный капитал и благополучно переживать ныне «коварные происки» санврачей? Или, как у нас нередко бывает, перед равно обещанной всем господдержкой некоторые – владельцы особо пафосных заведений — оказались равнее?

К слову, нашу непотопляемую коррупцию (особенно при распределении средств по программам господдержки) никто еще не отменял. Сказал же как-то главный борец с нею Алик Шпекбаев: «Нами зарегистрировано сто уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры». А всего на эти цели государство в прошлом году отстегнуло 5,9 триллиона тенге. Где эти совсем не маленькие деньги? Как они были потрачены? И почему, несмотря на бесконечно рекламируемые дорожные карты занятости, армия незанятых в самом крупном мегаполисе страны грозит не сегодня-завтра увеличиться на один крупный по казахстанским меркам город? А если учесть то, что демографы называют коэффициентом семейственности, без средств существования могут остаться не меньше полумиллиона человек…

…Намедни аким Алматы Бакытжан Сагинтаев неожиданно выступил в роли «заклятого друга» алматинских коммерсов от общепита — главного городского санврача Жандарбека Бекшина. «Вирус другой, не такой, к которому мы привыкли с прошлого года. Если смотреть на показатель репродуктивности, то «британский» и «южноафриканский» штаммы заражают большее количество людей и последствия очень тяжелые. – сказал градоначальник журналистам, добавив: «Город закрывать не будем, такой вопрос пока не стоит. Надеемся, что те ограничительные меры, которые были приняты, помогут и ситуация стабилизируется».

Есть другое предложение, Бакытжан Абдирович. Город под предлогом новых гиперзаразных штаммов закрыть, а все городские харчевни – рестораны, бары, пабы и иже с ними, напротив, открыть в режиме 24/7. А потом, недельки через две-три, проанализировать, насколько уменьшились очереди на биржу труда, сильно ли увеличилась потенциальная прибыль городской казны и ощутимо ли вырос контингент ковидных стационаров.

Этим вы убьете сразу нескольких зайцев: во-первых,станет ясна реальная степень угрозы третьей волны коронавируса, во-вторых, снизится рост безработицы, в-третьих, владельцы заведений прекратят, наконец, свой непрерывный плач Ярославны, а в-четвертых, сразу станет ясно, так ли незаменим для южной столицы ресторанный бизнес, как он сам себя малюет.

А заодно – чтобы, как говорится, дважды не вставать – стоит заблаговременно завезти в наглухо задраенный Алматы усиленную бригаду антикоровцев, чтоб они хорошенько потрясли ваших подчиненных и «капитанов бизнеса» на предмет расходования выделенной на поддержку этого самого бизнеса государственной помощи.

Уверяю вас, будет очень интересно…

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