Бразильский штамм COVID-19 выявлен в Казахстане – Цой

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Бразильский, британский и южноафриканский штаммы COVID-19 выявлены почти во всех регионах Казахстана, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для британского, южноафриканского, бразильского штаммов во всех регионах страны, за исключением четырех областей – Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская», — поделился во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций Цой.

Также министр отметил, что бразильский штамм КВИ не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19.

«Недавние исследования показывают, что «британский» вариант коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм», — подчеркнул Цой.

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