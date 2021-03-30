Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 31 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«31 марта в Акмолинской области местами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 31 марта, ночью 1 апреля в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 31 марта-2 апреля местами туман, гололед, днем 31 марта местами гроза. Днем 31 марта, сутки 1 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Таразе ночью 1 апреля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 31 марта-2 апреля временами туман, гололед, днем 31 марта гроза. Днем 31 марта-1 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«31 марта-1 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем 31 марта, ночью 1 апреля местами 15-20, днем 1 апреля 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 31 марта, сутки 1 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20, днем 1 апреля порывы 25 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«31 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«31 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 31 марта ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.