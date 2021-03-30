Доклад о происхождении коронавируса обнародовала ВОЗ

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала доклад по результатам расследования, которое проводилось международной группой экспертов организации с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию, сообщает РБК.

«В докладе представлены четыре версии происхождения вируса, и каждая из них получила свою оценку вероятности», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, наиболее вероятной версией возникновения пандемии эксперты называют передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Передача вируса напрямую от летучих мышей названа возможной. Версия о передаче вируса через замороженные или охлажденные продукты считается маловероятной. Вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является «крайне маловероятной».