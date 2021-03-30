Экс-глава «Казахстан Инжиниринг» сменил Жанжуменова на посту вице-министра

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Экс-глава «Казахстан Инжиниринг» Адльбек Сарсембаев сменил Талгата Жанжуменова на посту вице-министра, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением Правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, его должность занял Адльбек Сарсембаев.

«Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК», — пишет пресс-служба премьер-министра.

Жанжуменов Трудовую деятельность начал на воинской службе в Вооруженных силах РК, занимал пост первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. С июня 2019 года и по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сарсембаев работал руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны», занимал должность акима района «Алматы» в Нур-Султане. С мая 2020 года по настоящее время являлся председателем правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

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