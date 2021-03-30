Мамин провел переговоры с президентом ЕБРР

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба правительства.

«За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано 280 проектов на общую сумму свыше $9,4 млрд, 66% из них – в частном секторе. Инвестиции были направлены на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, IT, финансы, ЖКХ, а также малый и средний бизнес», — сказал Мамин во вторник.

Как уточняется, стороны обсудили вопросы реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР «Зеленые города», модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

«Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в г. Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства», — пишет пресс-служба.

По итогам переговоров министр национальной экономики Асет Иргалиев и глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис подписали Рамочное соглашение о партнерстве между правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.