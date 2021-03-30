Казахстанки о жизни в сексуальном рабстве в Бахрейне: В основном издевались

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — В МВД раскрывают новые факты о международной преступной группировке, а пострадавшие девушки делятся своими воспоминаниями из Бахрейна, сообщает Первый канал «Евразия».

«Он сразу сказал: «Твои документы будут у меня, я тебя купил за $5 тыс.». Он сказал, что я его рабыня и эти $5 тыс., а также затраты на перелет я обязана отработать. Меня и других девушек держали взаперти, избивали. Нас заставили заниматься проституцией», — рассказала жительница Шымкента.

По ее словам, работу с солидной зарплатой в Королевстве Бахрейна ей предложила ее дальняя родственница. Она взяла на себя оформление документов и купила билет на самолет. Изначально, говорит пострадавшая, это было похоже на сказку. Реальность наступила сразу после того, как самолет приземлился в Бахрейне. В аэропорту казахстанку встретил мужчина.

Как отмечается, девушка провела в заточении девять месяцев. Всего в руки вербовщиков попали 39 наших соотечественниц из Туркестанской области. Девятерым из них еще не исполнилось 18 лет. Их вывозили из страны по поддельным документам.

«После меня еще привозили девушек, в основном несовершеннолетних. Было очень сложно. Молоденькие девочки не выдерживали, резали себе вены. Но это не останавливало тех людей. Становилось только хуже. Сутенер их сразу предупреждал, что если они будут жаловаться, то их перепродадут другим сутенерам. Если она не слушается «большого босса», они так называли сутенера, их пытали, в холодный бассейн окунали и держали, на раскаленную плитку сажали», — рассказала девушка.

Через знакомую в апреле 2019 года в Бахрейн попала еще одна жительница Шымкента. Она отправилась за границу, чтобы работать администратором, но по прилету от нее потребовали показать другие навыки. Ей было 26 лет и возраст сыграл ей на руку, через неделю ее отправили домой.

Правоохранители взяли преступников с поличным в аэропорту, когда те пытались вывезти за границу очередную несовершеннолетнюю жертву. В отношении участников транснациональной группировки завели 43 уголовных дела.

Напомним, ранее граждане Казахстана, России и Бахрейна четыре года вербовали девушек и заставляли заниматься проституцией. Всех пострадавших вернули на родину. На днях правоохранителям удалось найти еще шесть девушек, которые самостоятельно сбежали из рабства в Бахрейне, Турции и ОАЭ.