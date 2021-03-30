Лишившийся поста после скандала в соцсетях Жумагулов озаботился соцсетями уже как сенатор

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Сенатор Бакытжан Жумагулов считает необходимым разработать и принять в Казахстане закон «О социальных сетях», который усилит ответственность пользователей за распространение недостоверной информации.

«В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях», — заявил Жумагулов во вторник в ходе парламентских слушаний, посвященных популяризации национальных ценностей.

Он утверждает, что это не ущемление свободы слова, а якобы лишь законодательное регулирование информации в социальных сетях и заявил об ответственности пользователей перед законом. Жумагулов якобы озабочен тем, чтобы молодые казахстанцы не попадали под влияние нежелательных групп.

Напомним, в августе 2013 году разразился скандал – в социальных сетях появилось анонимное письмо работников образования. Педагоги были недовольны работой Жумагулова на посту министра образования и науки, обвинили его в плагиате при написании докторской диссертации «Математические модели фильтрации неоднородной жидкости и их приложение в компьютерных технологиях для нефтяных месторождений». После скандала в сентябре 2013 Жумагулов был освобожден от должности главы МОН.