Написать многотомную историю казахского народа предлагает сенат министерству образования

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Написать многотомную историю казахского народа предлагает сенат парламента РК министерству образования и науки.

«Министерству образования и науки (…) рассмотреть возможность написания многотомной истории казахского народа академического образца с опорой на историческую хронологию «Одна страна — одна история», пересмотреть учебник «История Казахстана» на основе достоверных данных с приоритетом национальных интересов, включение его в учебные программы всех учреждений образования», — говорится в рекомендациях сената по итогам парламентских слушаний на тему «Продвижение национальных ценностей в эпоху глобализации — основа комплексной модернизации».

Кроме того, сенат предлагает министерству внести предложения по повышению потенциала дошкольных учреждений и школ, способствующих образованию и воспитанию у подростков национального самосознания и духовности, освоение государственного языка, а также внести предложения по пропаганде ценности чтения, повышению творческих способностей и культуры общения в среде подростков и молодежи в рамках образовательной программы по привлечению молодого поколения к чтению книг, в том числе художественной и научно-познавательной, преподавание литературы в школе в сочетании с национальными и мировыми ценностями, рассмотреть возможность выпуска и обеспечения доступности учебников воспитательного значения, популяризирующих национальные ценности.