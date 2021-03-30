Около 10 тыс. человек переселят в Северный Казахстан из других регионов — МТСЗН

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около10 тыс. человек будут переселены на территорию Северо-Казахстанской области из других регионов, заявил министр труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК Серик Шапкенов.

«В будущем где-то 10 тыс. человек будут переселены на территорию Северо-Казахстанской области, что улучшит демографическую ситуацию в регионе и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%», — сказал во вторник Шапкенов на заседании правительства.

По его словам, добровольно переселять казахстанцев в область из других регионов будут для избавления от дисбаланса с другими регионами.

«Мы будем увеличивать (выплаты – КазТАГ) с 35 МРП до 70 МРП именно для тех, кто будет переселяться на территорию СКО, а также проводить мероприятия по субсидированию (кредитных ставок – КазТАГ)», — сказал Шапкенов.

Процесс заявки на переселение будет проводиться на электронной платформе, отметил министр.

1 МРП = Т2917.