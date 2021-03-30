МТИ: Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в Россию составляет порядка $1 млрд

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в Россию составляет порядка $1 млрд, сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«Экспортный потенциал северных регионов Казахстана в сибирские, северные и дальневосточные регионы России составляет порядка $1 млрд», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его словам, в связи с этим оптово-распределительный центр (ОРЦ) в Петропавловске планируется развить в крупный логистический хаб.

«В этой связи предполагается дальнейшее развитие ОРЦ в Петропавловске в полноценный промышленный, торговый и логистический хаб. Специализацию хаба предлагаем ориентировать на перевалку сельхоз продукции северных регионов Казахстана, а также минералов, угля, цемента и других товаров. Также, планируется, что хаб выступит площадкой, на которой будет осуществляться промышленная кооперация с российскими предприятиями, обеспечена взаимосвязь и синергия с торговыми хабами, формируемыми совместно с другими соседними странами», — сказал Султанов.

По словам министра, открытие семи ОРЦ планируется в рамках создания Национальной товаропроводящей системы, которая в дальнейшем станет торгово-логистическим хабом согласно пункту 53 комплексного плана по развитию Северо-Казахстанской области.